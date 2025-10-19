Pro Palazzolo – Piacenza 2-0, Minessi e Allievi ammutoliscono i biancorossi: la vetta dista sette punti

Doveva essere la gara delle conferme dopo il successo in extremis con il Sasso Marconi, invece sul campo della Pro Palazzolo il Piacenza esce senza punti, battuto per 2-0 in una gara che a lunghi tratti ha giocato meglio dei locali.

Franzini inizialmente bocca Trombetta e schiera Pino nel cuore dell’attacco. A centrocampo Taugourdeau non è disponibile. Al suo posto tra Putzolu e Lordkipandize c’è Poledri. Gli ospiti sostenuti dai tanti tifosi piacentini presenti a Palazzolo hanno una differenza di qualità clamorosa rispetto agli avversari, ma non riescono a sbloccare.

Nel secondo tempo un errore di Zaffalon cambia le carte in tavola, un appoggio sbagliato finisce per dare il là ad un’azione poi chiusa da Minessi. L’autore del vantaggio locale sarà poi espulso per doppia ammonizione, ma anche in superiorità numerica i biancorossi non trovano il bersaglio, anzi, vengono castigati da Allievi sugli sviluppi di un corner.

Rimangono le problematiche di una squadra che ha grandi deficit in fase realizzativa e la cui distanza dalle prime inizia ad essere importante: sono 7 i punti di ritardo dalla capolista Lentigione. Domenica 26 ottobre, alle 14:30, sarà fondamentale tornare a vincere nella trasferta di Tuttocuoio.

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio a Palazzolo! Segui la diretta del match su Radio Sound.

7′- Piacenza che prova ad attaccare subito in questo avvio, ma per ora nessun episodio da segnalare.

13′- Tentativo al volo della Pro Palazzolo, ma Riberio blocca senza problemi. Prima conclusione della partita.

19′- Prima iniziativa pericolosa dei biancorossi con D’Agostino che serve Mustacchio che, però, non riesce a concludere a rete. Ottima costruzione del Piacenza.

22′- Conclusione pericolosa da parte di Ciuffo che di prima calcia da fuori area, Piombino può solo metterla in calcio d’angolo. Biancorossi in crescita.

29′- Assedio Piacenza negli ultimi minuti che, però, non riesce a insaccare lo 0-1.

38′- Ottima giocata di D’Agostino che di tacco serve Pino che calcia, para Piombini: palla in corner. Dominio biancorosso in questo finale di primo tempo.

45′- Piacenza ancora in avanti. Ora calcio di punizione a favore dei biancorossi con D’Agostino sul punto di battuta: palla sulla barriera.

45′- Le squadre tornano negli spogliatoi senza reti. Netto dominio dei biancorossi che hanno dimostrato la propria superiorità rispetto agli avversari.

Secondo tempo

45′- Si riparte senza cambi: via al secondo tempo di Pro Palazzolo – Piacenza!

50′- Piacenza ancora lal ricerca del vantaggio anche in questo inizio di ripresa: Putzolu, poco fa, ha provato dal limite, palla fuori.

54′- Primo cambio per i biancorossi: fuori Pino, dentro Trombetta.

57′- Cartellino giallo per Sbardella. Piacenza che, pur tendendo in mano il pallino del gioco, non riesce ada ffondare per trovare la rete del vantaggio.

66′- Minessi porta avanti i locali. Zaffalon sbaglia clamorosamente il retropassaggio, Minessi sfrutta l’occasione trovandosi solo davanti a Riberio e insacca il vantaggio Pro Palazzolo, 1-0.

70′- Piacenza che, nonostante abbia dominato per gran parte del match, si ritrova in svantaggio per un’ingenuità difensiva. Ora i biancorossi cercano disperatamene il pareggio.

76′- Minessi espulso per doppia ammonizione: biancorossi in superiorità numerica.

85′- Pro Palazzolo raddoppia, Martinelli sbaglia completamente la marcatura su Allievi che in solitaria colpisce di testa e insacca il 2-0.

90′- 5′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+5′- Finisce qui. Nonostante un’ottima prestazione, specialmente nel primo tempo, i biancorossi perdono per 2-0 e ora vedono la vetta distare ben 7 punti.

Le formazioni

Piacenza (4-3-3): Riberio; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Lordkipanidze, Poledri, Putzolu; Mustacchio, Pino, D’Agostino. All. Franzini.

Palazzolo: Piombino; Mafezzoni, Alari, Allievi, Mattioli, Cristini, Pinardi, Pilazzi, Ragazzoni, Capone, Minessi. All. Didu.

Il prepartita

