Associazione Nazionale Carabinieri di Fiorenzuola, inaugurata la nuova sede

Questa mattina in via Bressani 83 a Fiorenzuola è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fiorenzuola alla presenza del comandante provinciale Colonnello Pierantonio Breda, dei comandanti di Stazione e reparto della Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola.

Presenti i soci volontari della locale sezione oltrechè delle sezioni Anc di Piacenza e provincia, con il delegato provinciale Marco Valla. Presenti anche cittadini e rappresentanti delle locali associazioni. Dopo la benedizione impartita da don Mimmo Pascariello è stato tagliato il nastro alla nuova sede, un locale rinnovato e dotato di due postazioni con scrivania utili al ricevimento e all’ascolto dei cittadini.

Collaborare con la città

La sezione di Fiorenzuola d’Arda dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha in animo di organizzare numerose attività. L’auspicio è quello di una fattiva collaborazione con la città, le istituzioni, in particolare la locale Compagnia Carabinieri e il Comune di Fiorenzuola d’Arda, anche attraverso un’auspicata convenzione per l’itituzionalizzazione dei servizi che svolgerà l’associazione.

Un ringraziamento ad Antonio Santi, socio della sezione per la realizzazione di un mosaico riportante lo stemma.

Consiglio Ass. Naz. Carabinieri Sezione di Fiorenzuola

Presidente: Cocciolo Giuseppe

Segretario: Trespidi Leonardo

Consiglio di sezione: Cocciolo Giuseppe, Canuti Franco, Montanari Ermes, Rocca Michele, Lenoci Cosimo

ILLUSTRAZIONE ATTIVITÀ

L’Associazione Nazionale Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, in occasione delle ultime elezioni ha nominato come nuovo Presidente il Luogotenente C.S. Giuseppe COCCIOLO, in congedo dopo aver svolto un servizio più che quarantennale presso la locale Compagnia Carabinieri.

La suddetta Associazione è costituita da Carabinieri in congedo e simpatizzanti che, con spirito di servizio e profondo senso civico, continuano a dedicarsi alla tutela della sicurezza pubblica e alla promozione della legalità sul territorio.

In particolare, dopo la nomina del nuovo Presidente, l’Associazione vorrebbe promuovere e attuare una serie di iniziative finalizzate a rafforzare ulteriormente il senso di comunità e a contribuire ancora di più, e in modo concreto, alla sicurezza collettiva.

I progetti

la creazione di un punto d’ascolto rivolto a persone anziane, ovvero uno spazio sicuro e riservato pensato per accoglierle e supportarle, sia qualora si trovino in situazioni di vulnerabilità perché vittime di truffe e raggiri di varia natura, sia in caso risultino bisognose di aiuto, orientamento o ascolto;

la partecipazione – attraverso la costituzione di appositi nuclei – ad attività di vigilanza preventiva per scoraggiare comportamenti illeciti e rafforzare il senso di sicurezza collettiva, soprattutto in occasione di cerimonie pubbliche, fiere, mercati e manifestazioni sportive;

la partecipazione – attraverso la costituzione di appositi nuclei – ad attività di vigilanza dedicata alle aree scolastiche e finalizzata a garantire una presenza rassicurante oltre che a prevenire situazioni di rischio, offrendo ai genitori maggiore serenità, in particolare durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni;

la promozione – nonché la partecipazione attraverso la costituzione di appositi nuclei – ad attività di controllo di vicinato, all’interno delle quali i cittadini collaborino sempre più attivamente per monitorare il territorio, segnalare situazioni sospette e contribuire alla prevenzione dei furti sia nelle abitazioni private che nelle aziende;

la creazione di canali social come strumento di comunicazione periodica per informare soci e cittadini sulle attività in essere e su eventuali progetti futuri.

Un nostro fondamentale intento è anche quello di avviare un percorso di collaborazione e coordinamento con le altre realtà associative presenti sul territorio.

In generale, deve essere chiaro che l’Associazione non intende affatto sostituirsi alle Forze dell’Ordine ma, al contrario, raccordarsi efficacemente con esse e informarle prontamente qualora vengano riscontrati comportamenti sospetti e al di fuori della legalità.

