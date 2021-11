Nuova sede per la sezione piacentina di CSV Emilia, in via Primo Maggio un luogo di accoglienza e impegno sociale

Inaugura la nuova sede di Piacenza di CSV Emilia, in via Primo Maggio 62. Cambio sede dunque per CSV Emilia che a Piacenza da Via Capra si è trasferita proprio in questi giorni.

Sabato 6 novembre alle 11 è prevista l’inaugurazione della nuova struttura, alla presenza delle autorità e delle associazioni piacentine.

In questo spazio nuovo, accanto all’Emporio Solidale e alle altre realtà (Caritas e Kairos) che abitano questo luogo di accoglienza e promozione di impegno a favore della nostra comunità, CSV Emilia continua ad essere a disposizione delle associazioni piacentine e di tutti i cittadini che vogliono conoscere, avvicinare e sperimentare un po’ di impegno gratuito in una delle tante realtà del nostro territorio per far crescere il volontariato e la cultura della solidarietà.