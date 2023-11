“Aneddoti e curiosità della cucina piacentina”, incontro il 20 novembre al PalabancaEventi

Lunedì 20 novembre alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini) la Banca di Piacenza promuove un incontro su “Aneddoti e curiosità della cucina piacentina” con l’intervento del giornalista Giuseppe Romagnoli e del presidente dell’Accademia della cucina piacentina (Accademia impegnata in queste settimane con il concorso della Süppéra d’Argint, competizione tra cuochi gentleman sostenuta dall’Istituto di credito di via Mazzini) Mauro Sangermani.

La partecipazione è libera con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441). Agli intervenuti sarà riservata copia del volume edito dalla Banca “Modi di dire, proverbi e detti in dialetto piacentino” di Guido Tammi.