Pulcheria 2023, il festival sui talenti delle donne al via il 20 novembre

E’ tutto pronto per l’apertura di Pulcheria 2023, lo storico festival sui talenti delle donne promosso dal Comune di Piacenza, che inizierà lunedì 20 novembre con due appuntamenti d’eccezione all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano: nel tardo pomeriggio, alle ore 18.30 Lella Costa e Ippolita Baldini apriranno il festival con l’evento – omaggio a Franca Valeri “Ad essere Franca… L’eredità artistica di Franca Valeri” e alla sera, alle 21.30 lo psicanalista Massimo Recalcati sarà protagonista dell’incontro “madre e donna”.

Pulcheria 2023, al via il 20 novembre

“Pulcheria inizierà sotto “il segno di Venere” si può dire [n.d.r.:“Il segno di Venere” è il titolo di un film di Dino Risi con Franca Valeri] – commenta Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Pulcheria – visto che il primo appuntamento è proprio un omaggio al genio della Valeri, un’artista unica che a distanza di anni, resta ancora oggi un imprescindibile riferimento per la sua cifra comica rivoluzionaria e per i suoi personaggi iconici come la signorina snob, la sora Cecioni o Cesira la manicure…

Mi fa molto piacere il confronto che si crea grazie a Pulcheria tra Lella Costa (”amica” storica di Pulcheria) e Ippolita Baldini (per la prima volta a Piacenza) due straordinarie “eredi artistiche” di Franca, così come sono particolarmente felice che abbia accolto il mio invito Massimo Recalcati a cui è affidato un tema complesso e affascinante!”

Serena Groppelli, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza, esprime grande soddisfazione per il “cartellone” di Pulcheria che “si configura ricco di contenuti e rivede i temi del femminile protagonisti! Il filo rosso che ci ha guidate è stato quello dell’abbattimento degli stereotipi, del cercare strade diverse e poco battute dell’essere donna.

La questione dell’autodeterminazione femminile è ancora lontana dall’essere risolta e deve diventare una questione sociale, non di solo appannaggio femminile. Abbiamo scelto non a caso la settimana del 25 novembre perché l’auto-realizzazione e l’abbattimento degli stereotipi sono il primo passo necessario per creare una cultura di rispetto!”

Di seguito il dettaglio dei due appuntamenti del 20 novembre entrambi a a ingresso gratuito (no prenotazione):

Lunedì 20 novembre, ore 18.30 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S.Eufemia, 12)

LELLA COSTA e IPPOLITA BALDINI in Ad essere Franca… L’eredità artistica di Franca Valeri

Pulcheria omaggia il genio di Franca Valeri (scomparsa nel 2020 a 100 anni), celebrandone due “eredi artistiche” d’eccezione: Lella Costa e Ippolita Baldini.

La straordinaria Lella Costa era già intervenuta al Festival al femminile e aveva ricevuto il premio Pulcheria nel 2017 quando aveva portato a Piacenza Questioni di cuore, Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi, un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni (tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi).

Nel 2020 ha debuttato a teatro con La vedova Socrate (per regia di Stefania Bonfadelli, figlia adottiva di Franca Valeri), raccogliendo l’invito della Valeri, a interpretare il testo da lei scritto ed interpretato la prima volta nel 2003.

Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Ippolita Baldini ha un percorso diverso da Lella Costa, ma le accomuna la comune ispirazione di Franca!

Dopo essersi esibita nei salotti e circoli privati con spettacoli brillanti, alternando monologhi comici tratti dal repertorio di Franca Valeri e Franca Rame, le sue maestre e dopo una parentesi statunitense, Ippolita torna in Italia con il suo primo show: “Mia mamma è una Marchesa” rappresentato in tutta Italia, seguito da “Una marchesa ad Assisi”.

Al percorso in teatro, affianca quello nel mondo del cabaret, con una felice collaborazione con Zelig.

Modera l’incontro Sara Chiappori, giornalista de La Repubblica

Lunedì 20 novembre, ore 21.30 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S.Eufemia, 12)

MASSIMO RECALCATI in Madre e donna

Atteso appuntamento quello di Pulcheria con Massimo Recalcati sul tema “madre e donna”.

Psicoanalista lacaniano tra i più noti e apprezzati d’Italia, Recalcati è membro della Società Milanese di Psicoanalisi – SMP -. fondatore di “Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano. Insegna all’Università di Verona e presso lo IULM di Milano. Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” preso la sede Jonas Onlus di Milano.

Attualmente, è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Collabora con le pagine culturali de La Repubblica e La Stampa. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue.

Modera l’incontro Sabrina Scampini, giornalista, autrice e conduttrice tv.

www.pulcheria.it