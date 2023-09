Da Alta Val Tidone il sostegno alla comunità romagnola di Dovadola

Nei giorni scorsi una delegazione di Alta Val Tidone, composta tra gli altri dal consigliere comunale con delega alle Associazioni, Carlo Fontana e dai rappresentanti della Pro Loco di Strà-Trevozzo ha reso visita alla comunità di Dovadola, comune in provincia di Forlì-Cesena. Ad accogliergli, in primis, il Sindaco del paese romagnolo, Francesco Tassinari e la Pro Loco locale. La visita è stata l’occasione per saldare un rapporto di condivisione e collaborazione tra le due realtà, nato nelle drammatiche fasi dell’emergenza che Dovadola ha dovuto affrontare con l’alluvione della scorsa primavera e verso le quali Alta Val Tidone ha voluto esprimere da subito il proprio sostegno e supporto concreto.

“In quei terribili giorni– ha ricordato Luca Cassi, presidente della Pro Loco di Strà-Trevozzo, accompagnato per l’occasione dal Vice Presidente Luca Bugoni – come sodalizio abbiamo deciso di rispondere immediatamente alla richiesta di aiuto e, insieme al Comune di Alta Val Tidone, di metterci a disposizione per un sostegno concreto. Abbiamo quindi deciso di devolvere parte dell’incasso della nostra tradizionale Festa delle Rose alla popolazione di Dovadola e ringraziamo il Sindaco Tassinari, mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì – Bertinoro e, naturalmente, il presidente della Pro loco Mirco Tedaldi con cui abbiamo collaborato in questi mesi. Siamo molto felici di poter dare oggi concreta attuazione a questo intervento, mostrando anche come le Pro Loco non sono solo organizzatrici di eventi, ma anche comunità pronte ad intervenire laddove ci sia bisogno”.

Nel corso della giornata, è stato consegnato quindi dalla Pro Loco di Strà-Trevozzo l’assegno di 2000 euro frutto della raccolta fondi quale iniziativa per incoraggiare la ripresa di una vita normale.

“E’ fondamentale la solidarietà tra le associazioni – ha sottolineato il consigliere delegato Carlo Fontana – In questo caso la collaborazione tra Strà-Trevozzo e Dovadola ha portato un primo aiuto concreto ma soprattutto alla nascita di un rapporto di condivisione e di amicizia che ci auguriamo duraturo e proficuo tra le nostre associazioni, tra i comuni e le nostre comunità. Colgo l’occasione per ringraziare per l’accoglienza il Sindaco Tassinari, la Pro Loco di Dovadola e la protezione civile. A nome di tutto il Comune di Alta Val Tidone vogliamo esprimere il nostro abbraccio e la nostra stima alla comunità di Dovadola che è riuscita a risollevarsi con forza e determinazione passando attraverso due alluvioni e un terremoto solo una settimana fa. Un esempio per tutti noi”.

All’iniziativa di raccolta fondi, di cui la Pro Loco di Strà-Trevozzo si è fatta promotrice, hanno collaborato alcune aziende locali e diversi altri cittadini non soci.