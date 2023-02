Da lunedì 20 in via Giordani i lavori stradali di 2i Rete Gas

Terminato l’intervento in viale Il Piacentino, i lavori di scavo su strada da parte di 2i Rete Gas interesseranno un tratto di via Giordani compreso tra via Verdi, piazza Sant’Antonino e via San Siro: la necessità è sempre quella di rinnovare alcuni tratti importanti della rete per motivi di obsolescenza, sostituendo le tubature esistenti e al contempo i relativi condotti di allaccio.

La cantierizzazione delle opere inizierà alle ore 8 di lunedì 20 febbraio e i lavori proseguiranno per oltre un mese (la concessione è stata rilasciata fino al 14 aprile prossimo).

Come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni, si è puntato al minor impatto viabilistico possibile, con continuità di transito tramite l’istituzione di un restringimento di carreggiata e senso unico alternato, regolamentato da apposita segnaletica di cantiere e da movieri. Viene pertanto confermato il senso vietato da piazza Sant’Antonino in direzione via San Siro, ad esclusione dei mezzi del trasporto pubblico locale, dei taxi, dei velocipedi e dei ciclomotori.

Inoltre nell’allestimento del cantiere, vista la prossimità del Teatro Municipale, dovranno essere mantenute fruibili le uscite di sicurezza su via Giordani e dovrà essere garantito l’accesso alla piazzetta retrostante il Teatro, per l’allestimento e il regolare svolgimento degli spettacoli in programma.