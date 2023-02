Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio fatica ma poi viene a capo del rebus Unione Volley Persicetana

Perso il primo set, consumando un vantaggio di 14-8, la Pallavolo San Giorgio cambia assetto con l’innesto di Chinosi e lo spostamento di Tonini in posto 4 trova il bandolo della matassa e riesce ad incamerare l’intera posta in palio a spese di un ottima Persicetana che, nonostante il forte divario in classifica, ha messo seriamente in difficoltà le piacentine. Ottima la prestazione di Arfini e Zoppi con 19 e 17 palloni messi a terra e di Galelli in seconda linea.

Pallavolo San Giorgio-Unione Volley Persicetana 3-1

(22-25, 25-20, 25-20, 25-20)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 19, Gilioli 2, Chinosi 8, Tonini 15, Guccione, Zoppi 17, Marinucci 8, Erba 1, Perini 1, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 47 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 39, Pall. San Giorgio 35, Arbor Interclays 30; Volley Inzani 26; Davis 2C 25; Rossetti Market Conad Alsenese 23; Giusto Spirito Rubiera, Fos Wimore Cvr 22, Moma Anderlini Modena 16, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D – Il Volley Sangio Pode si inchina davanti al Vaneton

Amara trasferta a Reggio Emilia per il Volley SanGio Pode nel campionato di serie D (girone A)

Sul campo del Vaneton Fortlan Db, terza in classifica, la formazione di coach Dalmonte, privo di alcune titolari, Cappellini per influenza e Guienne per infortunio, ha lottato solamente nel terzo parziale, perso ai vantaggi.

Vaneton Fortlan Db-Volley SangioPode 3-0

(25-16, 25-18, 26-24)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli, Poggi, Mincheva, Freschi. All. Dalmonte.