Dal 2023 a Piacenza nove morti sul lavoro, sciopero dei sindacati giovedì 11 aprile

Zero morti sul lavoro, una riforma fiscale “che sia giusta” e un “nuovo modello sociale del fare impresa”. Anche a Piacenza sarà sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per il prossimo giovedì 11aprile. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore a fine turno per tutti i settori privati, tranne per i settori dell’edilizia, legno, laterizi, lapidei, cemento, che incroceranno le braccia per 8 ore.

A Piacenza è previsto un presidio provinciale al quartiere Farnesiana, nel parchetto in cui trova sede il Monumento ai Caduti sul Lavoro, nell’omonima via, all’altezza del civico 27 dalle ore 14:30.

Tutte le lavoratrici e i lavoratori sono invitati ad aderire e a partecipare alla mobilitazione.

Zero morti sul lavoro, una riforma fiscale giusta e un nuovo modello sociale del fare impresa sono le ragioni e gli obiettivi dello sciopero, insieme al contrasto alla precarietà e alla forte richiesta di rinnovo dei contratti nazionali.



Al presidio parteciperanno anche i segretari provinciali di Cgil, Ivo Bussacchini, e di Uil, Francesco Bighi, e prenderanno la parola lavoratrici e lavoratori in sciopero di tutti i settori privati. Sarà di otto ore, invece, lo sciopero dei settori dell’edilizia che chiedono con forza “un Patto per la salute e la sicurezza sul lavoro” che porti a raggiungere l’obiettivo dei “zero morti sul lavoro”.

Invece a Piacenza da inizio 2023 a oggi sono 9 i decessi sul lavoro registrati sul territorio. “L’obiettivo di tutti deve essere portare questo numero a zero”