Volley, Serie D – Il River soffre, ma è vittoria al tie-break con Jovi

Vittoria sofferta per la formazione rivergarese che ha dovuto lottare per oltre due ore per aver ragione dell’ostica compagine reggiana del JOVI VOLLEY. Le padrone di casa si sono espresse a corrente alternata, infatti dopo aver vinto il primo set, ha subito la rimonta delle avversarie (1-2) per poi ribaltare nuovamente l’esito della gara sino al 3-2 finale.

Una buona prestazione altalenante delle ragazze del presidente Tiboni che, tuttavia, hanno ancora dimostrato la loro capacità di soffrire ed uscire da situazioni complicate pure nelle loro serate non migliori. Prossimo turno venerdì 13 febbraio a Piacenza per il derby piacentino con la formazione della Libertas San Paolo.

DECALACQUE RIVER PC – JOVI VOLLEY RE 3-2

(25-20 22-25 17-25 26-24 15-7)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 15, Viaroli (L1), Rocca 14, Manzari, Boiardi 1, Basile 2, Colombini, Cappellini 16, Euclidi 1, Molinaroli 10, Bersanetti (L2), Mozzi 3, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

JOVI VOLLEY RE: Salati (L1), Daolio 16, Aloise 6, Hoxha, Pambianchi C. 3, Pambianchi A., Conti 20, Ravasini 1, Trombi 16, Nebbioli, Sorboni 5, Landini (L2), All. Ruina;

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy