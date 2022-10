Dalla Svezia all’Isii Marconi per studiare l’intelligenza artificiale

Durante la settimana dal 17 al 21 ottobre si è svolta presso l’ISII Marconi la terza mobilità internazionale (LTTA Learning Teaching Training Activity) nell’ambito del progetto E+ KA229 “ANPR – Automatic Number Plate Recognition with AI”.

Si tratta di un progetto biennale focalizzato sul tema dell’introduzione nella didattica curricolare dello studio dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica.

Al progetto hanno partecipato quindici studenti dell’ISII Marconi delle classi quarte degli indirizzi Automazione, Elettrotecnica ed Informatica e quattordici studenti svedesi della scuola partner Platengymnasiet di Motala.

L’attività è stata organizzata e coordinata dai docenti Maurizio Galli, Filippo Fantini, Raffaela Alessandrini, Maria Luisa Sesenna, Elena Sala e Cristina Rebecchi dell’ISII Marconi insieme ai professori Markus Tångring e Karin Linderyd della scuola partner svedese ed, in qualità di esperti, ai professori Denis Gentilini e Svebor Smodlaka della scuola croata TSŠ – S.M.S.I. Dante Alighieri Pula di Pola.

Per l’intera settimana gli studenti hanno seguito lezioni specifiche relative al nuovo sistema ANPR, già in funzione presso l’ISII Marconi, per il riconoscimento delle targhe automobilistiche ed il controllo del cancello di accesso al cortile della scuola mediante una rete neurale, alle possibili future applicazioni della intelligenza artificiale nella didattica ed all’utilizzo didattico dei bracci robot collaborativi (Cobot).

Inoltre, il gruppo degli studenti svedesi, accompagnato dai colleghi dell’ISII Marconi, ha visitato alcuni tra i principali monumenti della città e della provincia di Piacenza: da Piazza Cavalli a Piazza Duomo, dal Palazzo Farnese a Santa Maria di Campagna, dal Ponte gobbo alle chiese ed ai palazzi di Bobbio.

Oltre a tutte queste esperienze organizzate dalla scuola, i ragazzi hanno utilizzato il loro tempo libero per stare insieme e conoscersi meglio. Alcuni di loro hanno trascorso un pomeriggio a Milano, altri hanno visitato la fabbrica della Ferrari a Maranello e tutto il gruppo ha passato un pomeriggio insieme a giocare a basket e paddle ed una serata al bowling o anche a casa a sfidarsi alla play station. Ogni momento, fin dal primo giorno, è stata un’occasione per stare insieme e continuare la conoscenza iniziata già settimane prima dell’arrivo dei ragazzi svedesi grazie ai social; social che permetteranno, anche in futuro, a tutti i ragazzi italiani e svedesi coinvolti nel progetto di continuare a coltivare il forte legame di amicizia che anche in pochi giorni si è andato a creare.

Il “Pizza Party” di commiato che ha concluso la settimana, molto apprezzato dai ragazzi svedesi, è stato in realtà solo un entusiastico arrivederci, perché tutti gli studenti italiani e svedesi coinvolti si incontreranno nuovamente durante la seconda parte dell’attività prevista nella settimana dal 24 al 28 aprile 2023, quando il gruppo degli studenti e dei docenti dell’ISII si recherà in Svezia in visita presso la scuola partner Platengymnasiet di Motala.