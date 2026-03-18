Dalle acque del Po riaffiora un cadavere, vigili del fuoco sul posto e indagini in corso

Il corpo senza vita di una persona è riaffiorato dalle acque del fiume Po nei pressi della centrale Enel a Isola Serafini, nel Comune di Monticelli. Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per recuperare la salma dall’acqua. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità della vittima e chiarire le cause della morte.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica dell’accaduto.