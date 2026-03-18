Coldiretti e pediatri insieme: “Cibo sano nelle mense scolastiche”. Sabato a Piacenza torna “In cucina con mamma”

Con 1,9 milioni di alunni che mangiano nelle mense scolastiche (di cui circa 900.000 negli asili), nasce il Manifesto per l’educazione alimentare negli asili e nelle scuole, promosso da Coldiretti, insieme a Filiera Italia e alla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) per promuovere abitudini alimentari corrette e tutelare la salute dei bambini, in particolare nei primi mille giorni di vita, cruciali il loro sviluppo futuro.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro a Roma, alla presenza di Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Ruggiero Francavilla, Professore Ordinario Università di Bari, Luigi Cimmino Caserta, delegato Filiera Italia e Responsabile affari istituzionali NewPrinces-Plasmon, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia, Luigi Nigri, vicepresidente Fimp, Antonio D’Avino, presidente Fimp, più il direttivo nazionale Fimp.

L’educazione alimentare

Le abitudini alimentari che si formano tra 0 e 3 anni possono influenzare in modo determinante la prevenzione di molte patologie e il Manifesto è un Impegno concreto in 5 punti per restituire alle nuove generazioni il diritto al cibo buono, naturale, giusto, sicuro e garantito. Il primo è una strategia nazionale contro l’obesità infantile con piano condiviso tra Ministeri, Regioni e scuole, supportato da Coldiretti e Fimp per filiere sane dai primi 1000 giorni di vita.

Serve poi un patto educativo tra scuola, famiglie, pediatri e agricoltori per modelli alimentari sostenibili. Cibo a km zero nelle mense scolastiche e nidi, valorizzando filiere italiane contro la logica del risparmio. Contrasto allo junk food dentro ai distributori nelle scuole ed edifici pubblici, che va sostituito da prodotti freschi locali attraverso una nuova normativa. Programmi di educazione alimentare nei curricula dagli asili, con mense come luoghi di apprendimento anche per le famiglie.



Un indirizzo che va incontro in primis alle richieste delle famiglie. Secondo l’ultimo Rapporto Censis/Coldiretti, l’86% degli italiani ritiene che nelle mense collettive occorrerebbe utilizzare principalmente prodotti locali freschi e di stagione e una percentuale analoga (l’83%) condivide la scelta di vietare nelle mense scolastiche addirittura per legge i cibi cosiddetti ultra-formulati, sull’esempio di quanto fatto in California. La qualità del cibo nei menu scolastici viene peraltro promossa a pieni voti solo da un genitore su 3 (34%) tra coloro che esprimono un’opinione, mentre per il 46% raggiunge la sufficienza. Ma il restante 20% la boccia.

Tutelare i cittadini e i consumatori

“Produrre cibo sano e sostenibile per tutelare la salute dei cittadini consumatori, a partire dalle fasce più giovani della popolazione, è inciso da sempre nel Dna degli agricoltori della Coldiretti, tanto che più di venticinque anni abbiamo sottoscritto un vero e proprio Patto col consumatore fondato sulla volontà di promuovere uno stile di impresa in armonia con la natura e con le leggi che la governano e difendere l’Italia dalle minacce alla sicurezza ambientale e alimentare”, ha sottolineato il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo.

“E’ da qui che muovono tutte le nostre battaglie, dalla trasparenza in etichetta all’affermazione del principio di reciprocità, fermando le importazioni di prodotti che non rispettano le nostre stesse regole. Non dimentichiamoci che continuiamo a importare grano al glifosato, una sostanza cancerogena che finisce nella nostra pasta e persino nel latte materno, e che le multinazionali hanno cercato per anni di far passare falsamente per innocua”.

Un futuro più sano per i nostri figli

“Vogliamo costruire un futuro più sano per i nostri figli, partendo dall’educazione al cibo – dichiara Ettore Prandini, presidente di Coldiretti – Un’alimentazione consapevole è la prima forma di prevenzione e rispetto per la salute, l’ambiente e l’economia agricola del Paese. Per questo, con il protocollo di intesa siglato oggi con Filiera Italia e FIMP, puntiamo a una ristorazione scolastica di qualità negli asili nido e nelle scuole, con cibo a km zero, stop al junk food e programmi educativi fin dai primi anni di vita. È un impegno concreto per combattere l’obesità infantile e garantire alle nuove generazioni il diritto a un cibo buono, naturale, giusto, sicuro e garantito”.

Il bambino è un piccolo adulto

“Il bambino non è un piccolo adulto: nei primi anni di vita l’organismo è molto più vulnerabile ai contaminanti presenti negli alimenti, perché reni e fegato non sono ancora pienamente maturi e, in rapporto al peso corporeo, i bambini assumono quantità di cibo maggiori rispetto agli adulti”, spiega Ruggiero Francavilla, Professore Ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“La letteratura scientifica evidenzia come l’esposizione precoce a sostanze chimiche possa incidere, ad esempio, sul neurosviluppo: uno studio condotto negli Stati Uniti ha stimato che i pesticidi, nella popolazione infantile, possano portare a una perdita di circa 17 milioni di punti di quoziente intellettivo. Per questo è fondamentale prestare la massima attenzione all’alimentazione negli asili nido, dove i bambini nella fascia 0-3 anni, la più vulnerabile, consumano molti dei loro pasti quotidiani”.

Valorizzare la filiera agroalimentare italiana

“Il nostro obiettivo è valorizzare la filiera agroalimentare italiana dedicata agli alimenti per l’infanzia, un settore che conta circa 1.500 operatori”, dichiara Luigi Cimmino Caserta, Responsabile affari istituzionali NewPrinces-Plasmon. “Abbiamo, infatti, siglato un protocollo d’intesa con Filiera Italia, Coldiretti e MASAF, che ci vede impegnati nell’approvvigionarci con materia prima made in Italy. Vogliamo proseguire su questa strada, sostenendo la corretta alimentazione e la dieta Mediterranea fin dalla prima infanzia. Il manifesto che viene sottoscritto oggi è un ulteriore prezioso passo avanti verso questo risultato. Chi acquista un alimento per l’infanzia Made in Italy, non sceglie solo un marchio, ma il frutto di una filiera italiana sostenibile”.

Il diritto a un cibo buono

“Vogliamo restituire alle nuove generazioni il diritto a un cibo buono, naturale, giusto, sicuro e garantito”, afferma Luigi Nigri, Vicepresidente Nazionale FIMP. “I dati sull’obesità infantile in Italia sono allarmanti ma la preoccupazione principale è quella sui danni futuri legati a contaminanti e tossine presenti in alimenti che provengono da Paesi con inadeguati controlli sulla qualità. L’uso di cibo locale, stagionale e garantito da filiera corta nelle mense, soprattutto in quelle degli asili nido frequentati da bambini nella fascia età 0-3 anni, è fondamentale: le mense devono diventare strumenti educativi, valorizzando la qualità rispetto al mero risparmio economico.”

La ristorazione scolastica

“Quando parliamo di corretta alimentazione dei bambini, la ristorazione scolastica rappresenta uno strumento fondamentale all’interno dei servizi educativi per l’infanzia”, evidenzia Antonio D’Avino, Presidente Nazionale FIMP. “Promuovere una cultura alimentare ispirata alla Dieta Mediterranea e valorizzare i prodotti del nostro territorio significa aiutare i più piccoli a sviluppare fin da subito abitudini sane. Per questo è importante privilegiare alimenti freschi, di qualità e possibilmente locali, limitando il consumo di merendine e snack eccessivamente ricchi di zuccheri. Con questo manifesto, la FIMP è al fianco di Coldiretti per rafforzare questi principi fin dai primi anni di vita, affinché la salute e la corretta alimentazione diventino parte integrante del percorso di crescita dei più piccoli”.

Sabato 21 appuntamento per le famiglie al Mercato Coperto con il professor Biasucci

​Il Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza, in via Farnesiana 17, si conferma polo centrale per la cultura alimentare e l’eccellenza enogastronomica del territorio. Proprio questo sabato la struttura promossa da Coldiretti ospiterà un evento di rilievo sull’educazione alimentare per i più piccoli.

​Sabato 21 marzo, alle 10.30, è previsto l’incontro “In cucina con mamma”. L’evento è dedicato al tema dell’alimentazione complementare, proponendo un approccio allo svezzamento che coniuga natura e scienza. Al tavolo dei relatori interverrà il Professor Giacomo Biasucci, Direttore del Dipartimento Salute Donna, infanzia e adolescenza, e direttore della Pediatria e neonatologia, che approfondirà gli aspetti pediatrici, mentre Matilde Garetti, responsabile del Mercato Coperto, illustrerà il valore della filiera corta anche in questa fase fondamentale dei più piccoli. Beatrice Aramu di Piacenza Bambini introdurrà infine la “Cassettina Settimanale per Famiglie”, una selezione di prodotti locali pensati specificamente per le esigenze delle famiglie.

Nel frattempo nel Piacentino proseguono le lezioni di Educazione alla Campagna Amica con il coinvolgimento di 2mila studenti e con la collaborazione di tantissimi partner, che condividono il valore della sana alimentazione abbinata a corretti stili di vita. Il progetto, portato avanti da Donne Coldiretti e da Coldidattica, ha il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

PIACENZA IN FIORE: PIAZZETTA PLEBISCITO SI TINGE DI GIALLO

Coldiretti Piacenza dà appuntamento nel finesettimana in piazzetta Plebiscito, dove sabato e domenica il mercato di Campagna Amica e lo street food contadino coloreranno di giallo la bellissima manifestazione, consentendo a tutti i visitatori di toccare con mano le eccellenze agricole Made in Italy e la cucina italiana patrimonio Unesco.

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