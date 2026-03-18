Aggredito a bottigliate e rapinato in Piazzale Roma, fermato un sospetto

Aggredito e rapinato mentre passeggiava. Vittima un uomo originario del Bangladesh, preso di mira nei pressi di Piazzale Roma.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa vittima, l’uomo stava camminando quando sarebbe stato avvicinato da un individuo che lo ha colpito alla testa con una bottiglia. Dopo l’aggressione, il malvivente avrebbe sottratto denaro e telefono cellulare, lasciando la vittima ferita.

L’uomo ha quindi allertato i carabinieri, intervenuti sul posto per i primi accertamenti. Immediatamente sono scattate le ricerche nella zona, alle quali ha partecipato anche la polizia locale.

Proprio gli agenti della polizia locale avrebbero individuato un sospetto: la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

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