Dalle Poste Vaticane un francobollo dedicato ai 900 anni della nostra Cattedrale

È in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 18 gennaio, alle 17.30 presso la cattedrale di Piacenza, la presentazione di francobollo e annullo postale speciale “Die emissioni IX centenario della fondazione della cattedrale di Piacenza” emessi dalle Poste Vaticane.

“L’emissione del francobollo dedicato al IX centenario della fondazione della cattedrale di Santa Maria Assunta in Piacenza – viene evidenziato sul sito web del settimanale diocesano ‘Il nuovo giornale’ – ha offerto l’occasione di promuovere il progetto che l’associazione Onlus La Ricerca, per volontà e su richiesta della diocesi di Piacenza-Bobbio, ha affidato agli ospiti di casa Don Venturini, la casa accoglienza per persone affette da virus Hiv”.

“Hanno fatto a pezzi la cattedrale di Piacenza per poi rifarla con i colori delle loro emozioni”, viene spiegato: “Così una gigantografia della facciata del duomo di Piacenza, cielo incluso, è stata suddivisa in 18 pezzi che sono stati distribuiti agli apprendisti-artisti, affinché li reinterpretassero dipingendoli ognuno in base al proprio sentire, caricandoli dunque della propria emotività. Ne è seguito un workshop, tenuto dall’artista Mario Branca, intenso, partecipato, entusiasmante, culminante nell’assemblaggio di quadretti che nella loro singolarità hanno acceso di calore e vita l’immagine dell’antica facciata della cattedrale. Vista nella sua unità ricomposta, nel risultato finale del lavoro firmato ‘Casa Don Venturini’ la facciata si presenta come un arazzo costituito da diversi stili, texture e colori”. “Ciascuno – ha commentato il supervisore del lavoro – ha un valore unico e unendo le diverse capacità si può raggiungere un risultato corale ed armonico”.