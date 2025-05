“Dams & Reservoirs Day”, iniziative alle dighe del Molato e di Mignano per agevolare lo studio delle tematiche sul territorio – AUDIO

C’è una nutrita serie di eventi che si svolgono nel territorio piacentino all’interno dell’articolato programma del “Dams & Reservoirs Day”: la seconda edizione di un evento organizzato a livello italiano dalla ITCOLD, il Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (l’associazione culturale e scientifica che ha il compito di promuovere e agevolare lo studio delle tematiche sul territorio).

Fra i quaranta eventi in programma in 12 regioni, fino all’8 giugno, in collaborazione con numerosi partner tecnici nei singoli territori – visite tecniche a dighe, invasi e impianti; giornate di studio e approfondimento; iniziative di carattere sportivo e culturale – diversi sono infatti organizzati dal Consorzio di Bonifica di Piacenza: sia seminari che visite tecniche (queste ultime dedicate anche a studenti delle scuole locali o ad associazioni territoriali), che permetteranno di meglio conoscere alcune strutture fondamentali del territorio.

“Dams & Reservoirs Day” alle dighe del Molato e di Mignano

In primo luogo la diga del Molato, nell’alta Val Tidone, al confine con la Lombardia; e quella di Mignano, nella valle dell’Arda, a sud di Fiorenzuola. I due impianti saranno coinvolti dalle visite fin dai primi giorni dell’iniziativa e in particolare la diga di Mignano ospiterà inoltre, domenica 8 giugno, il “Triathlon Sprint”. Mentre giovedì 5 giugno è prevista anche una visita tecnica al Traversante Mirafiori di Rivergaro, sul Trebbia: che racconterà la storia di quest’opera nata nella metà dell’Ottocento, ripercorrendone le vicende “da Camillo Benso Conte di Cavour al PNRR”.

Rosella Caruana Segretario Generale Comitato Italiano Grandi Dighe

L’obiettivo del “Dams & Reservoirs Day” è quello di favorire una più ampia informazione e comunicazione sulla funzione delle dighe. Un tema che riguarda milioni di italiani e che abbina aspetti di natura ambientale, economica, energetica e di sicurezza e che sta assumendo in questi ultimi anni sempre più rilevanza strategica per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, della transizione energetica e per affrontare le sfide del programma d’azione globale dell’Agenda 2030.