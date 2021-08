Il dolore per Sonia e Daniele: “Vi porteremo sempre nel cuore, mancherete a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscervi”

“Abbiamo passato anni a sciare e a divertirci assieme, non è facile scrivere questo messaggio, ed è ancora meno facile pensare di doverti salutare per sempre. Sei sempre stato una persona sincera e disponibile, fin da subito ho capito che sarebbe stato impossibile non volerti bene. Ricordo con affetto ogni momento passato insieme durante gli anni dello sci club. Mi mancherai, anzi mancherai a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti”.

“C’è sempre un vuoto angosciante quando qualcuno ci lascia, ma questa tragedia inaudita non si poteva nemmeno immaginare fino a pochi istanti prima. Ed è così che tutta la vita scorre davanti in un soffio, perché tutto a tutti può accadere. Rimarrà il suo sorriso, insieme a tutti i bei momenti passati insieme. Non doveva succedere. Consola solo un poco il pensiero che Lei ora starà meglio di noi”. Questo invece un messaggio lasciato da un’amica di Sonia.

Questo è uno dei tanti messaggi lasciati dagli amici a Daniele Zanrei e Sonia Tosi, i fidanzati di 30 e 27 anni deceduti domenica sera in seguito all’impatto con una vettura condotta da un 23enne, risultato positivo all’alcoltest e arrestato.

Daniele era Car Designer presso Centro Stile di Torino, impegnato dunque nella progettazione di vetture di pregio come Alfa Romeo e Maserati. Sonia era impiegata come segretaria presso uno studio odontoiatrico di San Nicolò.

“Un ragazzo sempre disponibile e professionalmente molto preparato. Una carriera appena iniziata nel car design, che tanto lo appassionava. Sacrifici e soddisfazioni. Ci veniva sempre a trovare al concorso di pittura e alla Silver Flag, per salutare e per dare consigli ai giovani che si cimentavano con la rappresentazione delle auto. Ci mancherai moltissimo! Siamo vicini alla tua famiglia e ai tuoi cari”. Questo il ricordo del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca.

Beatrice ricorda la coppia con una foto che li ritrae insieme: “Vi ricorderò così e vi porterò sempre nel cuore. Non doveva succedere. Vi vorrò sempre bene, amici miei”.