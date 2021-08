Tragico schianto alle porte di Carpaneto, due giovani in sella a una vespa travolti e uccisi da un’auto

Travolti da un’auto mentre viaggiano in sella alla loro vespa, tragedia a Carpaneto, muoiono due giovani di 20 e 30 anni. I fatti sono accaduti ieri sera, intorno alle 22, lungo la Provinciale 29.

Ancora da identificare le vittime e ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro. Pare che i due stessero viaggiando in sella alla vespa in direzione di Zena quando, per motivi da chiarire, una Volkswagen Golf li ha travolti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno tentato di salvare la vita ai due ragazzi, ma purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. Al pronto soccorso anche il conducente dell’auto, sotto shock.