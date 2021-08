Andrea Dallavalle da sogno, è in finale all’Olimpiade. Appuntamento a giovedì

Con una misura di 16 metri e 99, il piacentino Andrea Dallavalle è riuscito a staccare il pass per la finale del salto triplo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nella notte italiana (erano le 2:00 e le 9:00 in Giappone) il piacentino cresciuto nell’Atletica Piacenza ha piazzato il 16.99 che gli ha permesso di entrare tra i magnifici 12 che si giocheranno le medaglia giovedì 5 agosto alle 4.00 italiane.

“Saltare alle nove del mattino, con questo clima molto umido e caldo, non è stato il massimo. Sono comunque contento del primo salto, che è andato molto bene. 16.99 è una buona misura e nonostante il secondo tentativo non sia andato benissimo mi ha consentito di centrare l’obiettivo.. Ringrazio il mio allenatore Ennio Buttò e tutte le persone che in Italia sono rimaste sveglie fino alla 2 per seguirmi”.