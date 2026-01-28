Daniele Ronda protagonista della rassegna “Poliedrica” del Politecnico il 29 gennaio

La rassegna “Poliedrica” del Politecnico riprende il suo cammino giovedì 29 gennaio alle ore 21 al Padiglione Vegezzi dell’Urban Center (ex Macello, sede della Facoltà di Architettura (ingresso da Stradone Farnese 128 e via Scalabrini 113). Protagonista della serata sarà Daniele Ronda, in formazione trio con Sandro Allario e Nicola Rossetti.

In scena lo spettacolo “Tutta colpa dei cantautori”, un omaggio appassionato e personale alla grande tradizione della canzone d’autore italiana. Cantautore e musicista piacentino, Ronda costruisce un racconto musicale che intreccia memoria e identità, rileggendo i riferimenti che hanno segnato il suo percorso artistico e umano. In scaletta, brani simbolo dei cantautori italiani che lo hanno fatto crescere, da De Andrè a Guccini, accanto a canzoni del suo repertorio, rilette in una veste intima ed essenziale, capace di valorizzare parola, melodia e narrazione. “Tutta colpa dei cantautori” è più di un concerto: è un viaggio dentro le canzoni che hanno formato un immaginario collettivo, restituite con rispetto ma senza nostalgia, attraverso uno sguardo contemporaneo. Una serata che conferma lo spirito di Poliedrica, rassegna attenta ai linguaggi della musica e alla loro capacità di dialogare con il presente, negli spazi universitari aperti alla città.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy