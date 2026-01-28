Nuovi servizi tra cura e tecnologia, incontro pubblico il 29 gennaio a Piacenza al Teatro Open Space 360°

Giovedì 29 gennaio 2026 ore 17.30, a Piacenza, si terrà l’incontro pubblico gratuito “Nuovi servizi tra cura e tecnologia: domotica per l’autonomia e la qualità della vita delle persone in età avanzata”, primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati alla longevità, al benessere e all’innovazione sociale.
L’evento, in programma dalle 17:30 alle 21:30 presso il Teatro Open Space 360° – Via Scalabrini 19, nasce dalla nuova partnership tra ASP Città di Piacenza e La Forma del Cuore APS, con il sostegno della Fondazione Piacenza e Vigevano e di AIAS Bologna.
Per iscrizioni e aggiornamenti: clicca qui.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ad anziani, disabili, caregiver familiari e professionali, operatori socio-sanitari, e a tutte le persone interessate a comprendere come la tecnologia possa diventare uno strumento concreto di supporto alla vita quotidiana.
Il tema centrale della serata sarà il benessere tecnologico, con un focus specifico sulla domotica applicata all’autonomia: soluzioni pensate per migliorare sicurezza, comfort e qualità della vita, riducendo il carico assistenziale e favorendo una maggiore indipendenza delle persone.
Relatore principale dell’incontro sarà l’Ing. Massimiliano Malavasi, esperto internazionale di tecnologie assistive, che illustrerà esempi pratici e applicazioni reali già utilizzabili negli ambienti domestici.