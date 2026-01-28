Soldout srl sceglie il Teatro Verdi di Fiorenzuola per la sua produzione di successo dopo i grandi teatri italiani

Il Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda si conferma palcoscenico capace di attrarre produzioni teatrali di primo piano a livello nazionale. Soldout srl, società attiva nella produzione e promozione di spettacoli Teatrali di grande richiamo, ha infatti scelto il teatro cittadino per ospitare uno dei suoi titoli di punta, “Caveman” con Maurizio Colombi, già protagonista di risultati straordinari in contesti prestigiosi come Milano, Torino, Firenze, Roma, Trieste dove ha registrato numeri di pubblico di assoluto rilievo, circa 500.000 spettatori in 15 anni .

Una scelta che testimonia come anche una realtà territoriale possa inserirsi con autorevolezza nei circuiti della grande produzione privata, offrendo al pubblico occasioni culturali di qualità e contribuendo alla vitalità del tessuto cittadino.

«Abbiamo scelto Fiorenzuola d’Arda e il suo Teatro Verdi – afferma Claudio Viscione , per Soldout srl – perché siamo convinti di trovare una comunità sensibile, curiosa e attenta al teatro. Portare una produzione che ha già incontrato un enorme favore del pubblico in grandi Teatri Italiani significa , per noi, credere nel valore dei territori e nella capacità di realtà come Fiorenzuola di accogliere e sostenere proposte culturali di livello nazionale».

Soddisfazione viene espressa anche dall’Amministrazione comunale.

«La scelta di Soldout srl di investire sul Teatro Verdi di Fiorenzuola – dichiara Massimiliano Morganti, Assessore alla Cultura – è un segnale importante e incoraggiante. Apprezziamo molto questo genere di iniziative private, che contribuiscono ad arricchire la programmazione culturale e ad aggiungere vivacità al nostro territorio, rafforzando il ruolo del Teatro Verdi come spazio aperto, attrattivo e capace di dialogare con i grandi circuiti dello spettacolo».

L’appuntamento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del Teatro Verdi, sempre più punto di riferimento non solo per la produzione pubblica, ma anche per iniziative private di qualità, in grado di ampliare l’offerta culturale e di intercettare pubblici diversi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy