Famiglia Piasinteina, il razdur Danilo Anelli “Piacentino benemerito”. Il Premio di Piacentino Benemerito verrà conferito mercoledì 25 marzo al PalabancaEventi alle ore 17:30.
Il Consiglio direttivo del sodalizio piacentino ha scelto, con voto unanime, il proprio presidente quale Piacentino benemerito, per il suo importante e costante impegno nella cultura per la nostra città.
La cerimonia prevede, come da tradizione, la consegna della medaglia d’oro e la pergamena contenente le motivazioni che hanno portato alla scelta di Anelli come Piacentino benemerito.
A seguire ci sarà un dialogo tra il razdur e Robert Gionelli e successivamente una visita guidata al PalabncaEventi a cura di Laura Bonfanti.
Il premio di Piacentino benemerito venne istituito il 19 novembre 1953 con l’assegnazione del premio a Pino Dordoni, fresco della medaglia d’oro olimpica. Era la prima iniziativa del neonato sodalizio piacentino e la cerimonia si svolse in un Politeama gremito di pubblico alla presenza di Fausto Coppi.
Nel corso degli anni il premio è stato assegnato a personalità piacentine che si sono distinte nell’ambito culturale, medico, musicale, religioso, sportivo e professionale.