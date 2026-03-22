Giornate FAI di Primavera, folla di visitatori alla caserma Nicolai con il Genio Pontieri – FOTO

Il 2° Pontieri ha ospitato presso la caserma Nicolai le Giornate FAI di Primavera (21-22 marzo) e il raduno degli ex Pontieri, svoltosi nello specifico il 22 marzo. In questa occasione, la Nicolai è stata l’unica caserma operativa ad aprire le sue porte al pubblico.
Nel corso delle due giornate, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, numerosi visitatori hanno avuto la possibilità di visitare la sala museale, la cappella, il cortile Rebora recentemente restaurato, lo scalone d’onore e il cortile principale dell’alzabandiera, dove sono stati allestiti sia una mostra statica di alcuni dei mezzi in dotazione al reggimento sia uno stand degli artificieri.
Nella mattinata di domenica 22 marzo, alla presenza degli ex Pontieri, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera con il Comandante di reggimento, momento particolarmente significativo e partecipato che ha contribuito al successo complessivo dell’iniziativa.