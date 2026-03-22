Serie B – Niente da fare per i Bees a Montecatini: la Gema vince per 89-73 contro Fiorenzuola

I Fiorenzuola Bees nella 32° Giornata di campionato fanno visita al Pala Terme di Montecatini, ospiti della finalista di Coppa Italia della scorsa settimana, La T Tecnica Gema Montecatini allenata da coach Marco Andreazza (terza forza del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A).

La cronaca

Fratto da una parte e Cecchi dall’altra iniziano ad armare le mani per il 4-3 al 2’, con D’Alessandro che sfrutta il cioccolatino di Burini per il 9-5 al 5’.

I Bees di coach Del Re trovano un break da 0-5 firmato completamente da Crespi (9-10), ma Strautmanis inverte subito la paletta con il controsorpasso de La T Tecnica seguito dal jumper di Bargnesi per il 18-14 al 9’. La Gema apre un break da 11-2 a cavallo tra fine primo tempo e inizio secondo parziale, chiudendo il primo quarto sul 21-14. I Bees si inceppano, con il +10 che viene servito con la penetrazione di Burini al 12’. 24-14.

Kouassi paga il 3° fallo personale e deve uscire, ma Cecchi e Korsunov cercano di trovare punti per ridare slancio ai Bees. 26-18 e timeout immediato coach Andreazza. Isotta in uscita dal timeout realizza da dentro l’area, con coach Del Re che non gradisce e chiama a sua volta minuto per risvegliare i suoi Bees.

Bedin prende posizione nella sfida tra lunghi con Crespi ed alza il semigancio del 32-21 al 14’, con Obljubech che riesce tuttavia a tenere i Bees appena sotto la doppia cifra di svantaggio con il recupero e contropiede. 32-23.

Un fallo antisportivo abbastanza cervellotico fischiato a Obljubech costa ai Bees un minibreak da 5-0 in 10 secondi firmato Bargnesi (40-27 al 17’), con i Bees che trovano due canestri di Mariani per il 44-31 nonostante il gap sembri allargarsi. Montecatini oltre alla sua profondità e forza beneficia di altri due fischi contestati e realizza dalla lunetta, con Bottioni che con il rimbalzo offensivo e canestro seguente a fissare il risultato sul 48-32 con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Secondo tempo

Il rientro in campo dagli spogliatoi è tutto per La T Tecnica Gema Montecatini, con un break di 11-3 in meno di 3 minuti firmato Strautmanis – Acunzo che mette letteralmente in ginocchio i Bees. Timeout Fiorenzuola sul 59-35.

De Zardo trova il terzo tempo mancino per il 61-41 al 25’, con Mariani che si issa come top scorer per i gialloblu a 12 punti personali con il floater del 62-43 al 27’. I Bees riescono a tornare sul -15 al 28’ (62-47) con un Mariani in striscia, ma Fratto è chirurgico con la tripla negli ultimi secondi di quarto a fissare il punteggio sul 70-50.

Capitan D’Alessandro fa arrampicare il pallone dentro il canestro con il fade away del 76-52 al 32’, ma la sensazione al PalaTerme è quella di garbage time nell’ultimo quarto della sfida. Isotta realizza il 79-58 al 36’, prima che Kouassi con la schiacciata e Mariani con la tripla personale scriva l’85-66 al 38’. Timeout Andreazza.

Acunzo danza in area per il +21, con Bottioni che con il jumper realizza a 100 secondi segna un canestro di ottima fattura. Finisce 89-73 per la Gema, con Fiorenzuola ora attesa al prossimo impegno casalingo alle ore 17.00 di domenica 29 marzo contro Capo d’Orlando.

La T Tecnica Gema Montecatini vs Fiorenzuola Bees 89-73

(21-14; 48-32; 70-50)

La T Tecnica Gema Montecatini: Vedovato 5, Burini 8, Acunzo 9, Benvenuti, Fratto 10, D’Alessandro 5, Bargnesi 13, Bedin 6, Del Vigna, Passoni 5, Isotta 15, Strautmanis 13. All. Andreazza

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Obljubech 11, Bottioni 7, Korsunov 6, De Zardo 4, Cecchi 6, Kouassi 6, Re, Mariani 23, Crespi 7, Ambrosetti 3. All. Del Re

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