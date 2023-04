Lega, Davide Garilli è il nuovo segretario cittadino

Si è tenuto ieri sera presso la sede piacentina della Lega di via Vaciago il congresso della sezione cittadina, che ha visto l’elezione, per acclamazione, di Davide Garilli già Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza.

«Ringrazio tutti i militanti per la fiducia. Sarà importante fin da subito integrare e rafforzare l’attuale gruppo al fine di offrire alle prossime elezioni comunali un’alternativa concreta all’amministrazione Tarasconi. Ora è il momento di lavorare uniti in un’unica direzione così come sempre la Lega ha agito: tra la gente e per la gente».

Nel direttivo sono stati eletti: Danila Pedretti, Cristina Valla, Alessio Dati, Marvin di Corcia e Sergio Pecorara.

Il segretario provinciale, Luca Zandonella, ha commentato soddisfatto «Buon lavoro a Garilli ed a tutto il direttivo. Davide ha già dimostrato le sue qualità quando – giovanissimo – è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, svolto in modo egregio. A Piacenza ci attende un periodo di seria opposizione alla giunta Tarasconi, che in 10 mesi di mandato è stato capace solo di aumentare le tasse ai piacentini. Il lavoro coordinato di iscritti e vertici della Lega sarà fondamentale per riproporsi in futuro, ancora più forti, alla guida della città»

Presente anche il capogruppo della Lega in Regione e commissario regionale Matteo Rancan : «Nella Lega i giovani assumono ruoli di rilievo e di responsabilità. Questo perché alle parole seguono i fatti, e pochi slogan. Ora Davide avrà il grande compito di guidare la sezione cittadina in preparazione alle elezioni amministrative del 2027, avendo come fari la sua militanza attiva ed esperienza in ruoli istituzionali. Buon lavoro a lui e tutti i militanti della città».