Piacenza – Pro Sesto 1-0, Plescia segna un gol pesantissimo: i biancorossi riaprono i giochi per la salvezza. Abbate: “Gara mostruosa” AUDIO

Il Piacenza compie l’impresa e nonostante le tante defezioni batte al “Garilli” la viceregina del campionato Pro Sesto e riapre i giochi in chiave salvezza. Abbate, che sarà poi espulso nel corso della gara, ha dovuto rinunciare agli squalificati: Morra, Cosenza, Accardi e Zanandrea e agli infortunati, Luppi e Rinaldi. Davanti vanno Plescia e Cesarini con il mago che per tutta la gara ha provato ad innescare il compagno, sempre oltre la linea del fuorigioco. All’ennesima imbucata l’attaccante del Piacenza si è fatto trovare in posizione regolare e con uno splendido tocco sotto ha beffato il portiere Del Frate. La squadra di casa non si è accontentata del vantaggio e ha sfiodato il raddoppio con Gonzi prima e con lo stesso Plescia poi, concedendo agli ospiti gli ultimi 10 minuti di forcing, ma conservando il preziosissimo risultato. Ora i piacentini sperano in un passo falso della Triestina, penultima in classifica, con la capolista Feralpi per giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due giornate con Pro Patria e Vicenza.

Finisce qui! Il Piacenza batte di misura la Pro Sesto con gol di Plescia e rientra in corsa per la salvezza!

95′ occasionissima Pro Sesto: Andrea Moretti fa un errore clamoroso, palla sopra la traversa.

91′ Cambio Piacenza entra Vianni per Cesarini

Sei minuti di recupero

90′ Crampi per Cesarini

88′ Munari vince un contrasto e ottiene un ottimo calcio di punizione. Una sorta di corner contro.

86′ Gerbi si ritrova la palla, spalle alla porta: prova la girata. Palla fuori di pochissimo.

Corner per il Piacenza. Nava la tocca e Cesarini insacca, ma era in fuorigioco.

83′ Gonzi entra in area da sinistra e si vede respingere la sua conclusione da Del Frate. C’era Plescia solissimo in area.

70′ Wieser ammonito

69′ Corner per il Piacenza: Rizza la mette in mezzo e Plescia di testa la gira alta sopra la traversa

Espulso Abbate

68′ Plescia entra in area da destra e prova il tiro sul secondo palo: palla fuori di nulla.

67′ Gonzi ci prova da fuori area: palla fuori di poco. Il Piacenza vuole chiudere la partita.

65′ Parisi salta un uomo, guadagna il fondo e la mette in mezzo per Plescia che di testa non è preciso.

63′ Esce il numero 13 Marzupio ed entra Vallica (Pro Sesto). Per il PIacenza entra Gonzi per Chierico

62′ Capelli ci prova dalla distanza. Nessun problema per Nocchi.

58′ Sgarbi si ritrova davanti a Nocchi: palla alta sopra la traversa.

56′ Cesarini ottiene un buon calcio di punizione: 15 metri fuori dall’area. Molto largo a sinistra. Rizza la mette in mezzo. Tutto facile per Del Frate.

52′ Gol di Plescia! Cesarini la tocca davanti per l’attaccante che questa volta non è in fuorigioco. Tocco sotto sul palo più lontano. Gol pesantissimo!

51ì Chierico recupera palla. Con una finta si libera di due uomini ed entra in area

48′ Punizione per la Pro Sesto dalla trequarti centrale. Conclusione totalmente fuori misura.

47′ Cesarini lancia Plescia che insacca, ma è ancora in fuorigioco.

Inizia la ripresa.

Entrano Wieser, Gerbi e Bianco. Fuori Marchesi, Caponia e D’Amico per la Pro Sesto. Nessun cambio per il Piacenza.

Finisce il primo tempo. Più Piacenza che Pro Sesto

41′ Altra occasione per il Piacenza, prima con Plescia che si libera per il tiro. Dopo il contrasto, da fuori area ci arriva Parisi: palla fuori dal palo di un paio di metri.

37′ Tocco d’esterno di Cesarini per Plescia che si invola, c’è il fallo di Del Frate in area, ma l’attaccante era nettamente in fuorigioco: azione che era già stata fermata dal direttore di gara.

35′ Secondo corner per la Pro Sesto . D’Amico la mette in mezzo e Caponia cerca il palo più distante. Palla sul fondo.

33′ Terzo corner per il Piacenza, che non riesce però ad approfittare di queste situazioni.

Marchesi prende per un braccio Nava. Punizione per il Piacenza, zona trequarti di destra. Suljic la mette in mezzo, ma c’è la deviazione della barriera. Sugli sviluppi Plescia prova a controllarla d’esterno per girarsi, la palla arriva a Chierico che costringe il portiere agli straordinari.

31′ Ammonito Giubilato.

30′ Tiro dalla distanza di Gattoni e Nocchi interviene coi pugni.

29′ Cesarini serve Parisi, che non riesce a crossare correttamente ed il portiere riesce a bloccare.

22′ Calcio d’angolo per il Piacenza. Sugli sviluppi Parisi vince un contrasto, poi di testa si allunga la sfera che finisce oltre la linea di fondo.

17 Occasionissima per la Pro Sesto. Capoferri perde una palla sanguinosa nell’area piccola. La sfera arriva tra i piedi di Sgarbi che spara incredibilmente alto

14′ Corner per la Pro Sesto. Fallo di Toninelli dopo la battuta, punizione per il Piacenza.

13′ Corner per il Piacenza che sta facendo la partita. Nava però finisce in fuorigioco sugli sviluppi.

9′ Cesarini stoppa la palla di petto, spalle alla porta e prova la rovesciata: palla sopra la traversa.

3′ D’Amico commette fallo su Giorno. Punizione dalla trequarti di destra. Suljic la mette sul secondo palo, Cesarini la rimette in mezzo, ma nessun compagno riesce a concludere in porta e la Pro Sesto ha buon gioco.

Iniziata la gara al “Garilli. Classica maglia biancorossa per i padroni di casa, maglia bianca per la Pro Sesto.

Piacenza 3-5-2: Nocchi, Nava, Masetti, Capoferri, Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza, Cesarini, Plescia. All Abbate

A disposizione: Tintori, Mainati, Zunno, Sollini, Palazzolo, Gonzi, Munari, Vianni, Hrom

Pro Sesto (3-4-1-2) – Del Frate; Toninelli; Marzupio, Giubilato, Marchesi, Capelli, Gattoni, ; Radaelli, D’Amico, Caponia, Sgarbi All.: Andreoletti.

A disposizione: Santarelli, Botti, Ferrero, Maurizi, Wieser, Vaglica, Bianco, Gerbi, Suagher, Moretti