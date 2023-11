Decima edizione della “Cena solidale Procidana di Africa Mission”, il 2 dicembre

Festeggia ben dieci edizioni la Cena solidale Procidana di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Sabato 2 dicembre, alle ore 20, a Piacenza nella parrocchia di Santa Franca in Piazza Paolo VI, è in programma infatti il tradizionale appuntamento promosso dal gruppo di volontari di Procida, il cui ricavato sarà destinato al finanziamento delle attività del Movimento in Uganda e in Italia.

Un incontro di sapori, di sensibilità, di armonie, di amicizia: questo è lo spirito che anima la cena solidale che prevede un ricco menù di terra e di mare. Otto saranno gli antipasti previsti intervallati da un sorbetto al limone di Procida: polpette di manzo al limone di Procida, gateau di patate, scarola ripassata con olive, uva passa e pinoli, Danubio salato, triglie al limone di Procida, pisarei e cozze, cheesecake salata con salmone e fresco marinato al sale e pepe rosa, palamita con cipolla in agrodolce. La cena prevede anche mezzi paccheri al ragù bianco di mare, le delizie procidane con il calice di spumante, il caffè Musetti e il limoncino di Procida. Ad accompagnare i piatti saranno i vini tipici piacentini della cantina Ferrari e Perini Wine Group di Piacenza, della Cantina Gaiaschi di Ziano Piacentino e de “Il Viandante” di Vaie di Fabbiano.

Decima edizione della cena solidale di Africa Mission

“Lo slogan dell’iniziativa è “Un incontro di Sapori e Solidarietà!” perché Africa Mission ritiene che sia la solidarietà la vera forza capace di cambiare la vita alle persone – spiega il direttore Carlo Ruspantini – il segno distintivo del cristiano e della carità secondo don Vittorione Pastori era la capacità di condividere i propri beni, la propria gioia. Il cristiano – ci ricorda Papa Francesco – è un uomo capace di gioire dei doni che ha ricevuto e poi di condividerli. La solidarietà nasce sempre da un incontro di persone, di esperienze, di tradizioni diverse, che pur mantenendo la loro identità, sono capaci di dialogare e trovare, nella solidarietà, l’elemento di unione: unione fra diversi, tra bianco e nero, tra italiano e karimojong, tra nord e sud, tra chi è nell’opulenza e chi è nel bisogno”.

La quota di partecipazione per adulto è di 40 euro (vino escluso) e di 15 euro per i bambini fino a 12 anni.

Per info e prenotazioni scrivere a africamission@coopsviluppo.org oppure telefonare al numero 3204785085 oppure 3206711188.