Entra nel vivo il Natale di Piacenza, elfi e palloncini il 29 novembre in piazza Cavalli

E’ entrato nel vivo, dopo l’inaugurazione di sabato scorso, il Natale di Piacenza, tra l’attività delle bancarelle in piazza Cavalli – aperte dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20 nel fine settimana – e le iniziative dedicate alle famiglie. Mercoledì 29 novembre, tra gli stand del villaggio natalizio all’ombra di Palazzo Gotico, dalle 16 alle 18 l’elfo aiutante di Babbo Natale aspetta tutti i bambini che vorranno imparare a plasmare artistiche sculture di palloncini, grazie all’animazione curata da Ludo Angels. Sarà l’occasione per ammirare decorazioni e luminarie nel cuore della città, concedersi una pausa rifocillante o scovare un’idea regalo tra le specialità del mercatino.

Anche la pista su ghiaccio adiacente al Palasport di via Alberici è pronta ad accogliere i pattinatori dalle 15 alle 19.30 nei pomeriggi feriali, dalle 15 alle 23 il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi in calendario nel periodo delle festività, dagli incontri con Santa Klaus in persona in piazza Cavalli ai concerti a cielo aperto, dalla suggestione degli spettacoli all’itinerario del trenino che attraverserà gratuitamente il centro storico ogni weekend, sino alle attività culturali alla scoperta di mostre, chiese e musei: www.nataleapiacenza.it e l’omonima pagina Facebook, nataleapiacenza.