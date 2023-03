Defibrillatore Semi Automatico installato alla Chiesa di San Salvatore di Montesanto a Ponte dell’Olio

Installazione Defibrillatore Semi Automatico alla Chiesa di San Salvatore di Montesanto, nel Comune di Ponte dell’Olio. Progetto Vita, 25° anniversario. Oltre 1160 defibrillatori presenti nella Provincia di Piacenza. 65000 volontari addestrati.

Da oggi, un nuovo defibrillatore viene posizionato di fronte alla Chiesa di San Salvatore di Montesanto. Progetto Vita, ASD Placentia, residenti e villeggianti della frazione, e grazie alle concessioni del Parroco don Luigi Marchesi e del Comune di Pontedell’Olio, hanno posizionato una nuova teca contenente un Defibrillatore semi automatico.

Montesanto, negli ultimi anni, è diventata meta giornaliera di ciclisti, podisti, camminatori che in ogni stagione transitano lungo i meravigliosi percorsi segnalati che permettono escursioni ed allenamenti tecnici sia per principianti sia per atleti evoluti.

L’installazione di un DAE a Montesanto, era uno degli obiettivi dei residenti e villeggianti. Proprio in occasione della 14^ Marcia del Volontario, organizzata dalla Pubblica Assistenza Valnure e dall’ASD Bipedi di Vigolzone, domenica 19 marzo con partenza dalle ore 8.00 /9.00 dalla sede di via Parri 10 a Pontedell’olio sarà dunque operativo e disponibile il DAE di Montesanto, dove è previsto un passaggio del percorso.

Il Defibrillatore, è stato posizionato nel crocevia dei percorsi più frequentati. Chi arriva o chi transita in direzione Pontedell’Olio, Biana, Albrona, Cassano o Sperani, trova la Chiesa di San Salvatore. Una fontanella di acqua potabile, due panchine all’ombra per una breve sosta, un panorama meraviglioso sulla pianura tra Castelsangiovanni e Fiorenzuola con al centro Piacenza e, da ora, anche un punto DAE.

Il prossimo 6 e 7 maggio, a Piacenza, in occasione della 26^ Placentia Half Marathon, verranno organizzati eventi sportivi per il 25° anniversario di Progetto Vita. Nel mese di aprile verranno presentate tutte le iniziative in programma.