Defibrillatori ovunque, Aschieri: “Il modello Piacenza ha salvato il signor Clemente sul Frecciarossa. La legge però è ancora ferma, mancano i decreti attuativi” – AUDIO

Defibrillatori ovunque: la scorsa estate aveva avuto il via libera definitivo una legge che consentirà una diffusione capillare dei defibrillatori in tutte le città, in ambienti extra ospedalieri. Grazie a questa legge, come ha insegnato il “modello Piacenza” del grande lavoro fatto da Progetto Vita in questi anni, si potranno salvare tante vite umane, come è accaduto su un Frecciarossa nei giorni di Natale dove grazie alla presenza del defibrillatore è stato salvato un 68enne. Purtroppo bisogna sperare nel futuro perché ancora non sono usciti i decreti attuativi della legge.

“La legge è uscita lo scorso agosto – spiega a Radio Sound la dottoressa Daniela Aschieri Presidente di Progetto Vita – sono otto articoli e uno riguarda di questi ricalca proprio l’obbligatorietà del defibrillatore sui mezzi di trasporto. In realtà però i decreti attuativi non sono ancora usciti e quindi una bella legge che già aveva aspettato tanto per passare dal Parlamento al Senato adesso è ancora in attesa. Tutto questo mentre muore una persona ogni otto minuti in Italia di arresto cardiaco. Invece se avessimo più defibrillatori, come le legge richiede, potremmo fare molti più interventi salva vita. A me fa un po’ paura questa inerzia del sistema davanti al nostro modello. Confidiamo nell’anno nuovo nell’uscita di questi decreti attuativi”.

La storia del signor Clemente sul Frecciarossa ha avuto un lieto fine

“Si, fortunatamente su questi treni sono stati messi i defibrillatori, tra l’altro grazie a una nostra precedente collaborazione. Avere un defibrillatore a disposizione è l’unico mezzo per salvare la vita. Domani il signor Clemente sarà sottoposto a un intervento di cardiochirurgia e poi potrà tornare alla sua vita normale”.

Defibrillatori ovunque: AUDIO intervista al Presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri