Un mese di controlli tra reati e viabilità: 16 denunce per droga e 64 patenti sospese

Proseguono i servizi a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Daniela Lupo nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel mese di marzo le Forze dell’Ordine hanno posto sotto la lente Il Capoluogo, viale Sant’Ambrogio, Largo Erfurt, zona Stazione, Strada Provinciale 10, Via Parmense, parco pubblico di Via Camia, strada statale 10 Padana Inferiore, Via Emilia Pavese, Via XXI Aprile. In provincia i controlli hanno riguardato i comuni di Castel San Giovanni, Rottofreno, Fiorenzuola d’Arda e Bobbio.

Sottoposti a controllo anche bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.

Servizi mirati hanno permesso di denunciare due persone per reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e reati contro la persona.

Effettuati 1.412 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari. Hanno segnalate da

lle Forze dell’Ordine alla Prefettura 39 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciate 14 persone per spaccio di droga, nonché sequestrati 221,42 grammi di sostanze stupefacenti. L’ufficio NOT della Prefettura ha ricevuto 35 segnalazioni con conseguenti 3 provvedimenti di ritiro patente, dato coincidente con quello relativo al marzo 2022.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di marzo 2023 l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 64 provvedimenti di sospensione patente, a fronte di 41 nel medesimo periodo del 2022.

Per quanto concerne i sequestri di veicoli, a marzo del 2023 sono stati effettuati 51 provvedimenti. Mentre 13 sono stati i provvedimenti di fermo dei veicoli.

Sono stati 68 i controlli straordinari definiti nell’ambito dell’Osservatorio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.