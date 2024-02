In una comunità per minori denunciati due 18enni: uno aveva droga, l’altro era abusivo

Sulla scia dell’operazione contro le bande giovanili condotta nei giorni scorsi, la polizia ha denunciato altri due ragazzi. Il primo è un 18enne straniero, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti lo avevano raggiunto all’interno di una comunità per minori, trovandolo in possesso di quasi 20 g di hashish. Il 18enne ha provato a fuggire ma i poliziotti lo hanno subito bloccato.

Un altro 18enne è stato trovato nascosto in un armadio della comunità, nonostante non avesse alcun titolo per viverci. Lo hanno denunciato per occupazione abusiva.