Gas Sales Piacenza, riconfermarsi in casa contro Monza. Primo Tempo con Ricardo Lucarelli

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Ricardo Lucarelli, schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

#PrimoTempo #Superlega #atuttogas

Precedente puntata: Gas Sales Piacenza, ricominciare a correre contro Perugia. Primo Tempo con Leonardo Scanferla

Contro Perugia è arrivata una vittoria importantissima per il morale e per la classifica. “Ci tengo a dire che è stata una vittoria molto importante. Prima di Perugia avevamo subito due sconfitte pesanti da digerire contro Trento e Cisterna. Ci serviva tornare al successo, soprattutto contro una corazzata come la Sir Susa. Nel primo set avevamo iniziato bene, poi loro hanno messo a segno una bella sequenza e ci hanno superato, vincendo il parziale. Nel secondo c’è stato più equilibrio, siamo saliti di livello in attacco e abbiamo pareggiato la sfida. Da quel momento in avanti la partita si è messa in discesa per noi.

Obiettivo secondo posto per la Gas Sales Piacenza? Perugia è lontana “solo” cinque punti. “Trento sta giocando una pallavolo fantastica e credo che chiuderà la stagione al primo posto. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare Perugia e prendere il secondo posto. Sarà una sfida molto grande per tutti”.

Sabato c’è la grande sfida casalinga contro Monza, valida per la settima giornata di ritorno. “Vogliamo vincere per tre motivi: i tre punti in classifica, una sorta di vendetta rispetto al match d’andata e perché devo sfatare il tabù con i lombardi. Da quando vesto la maglia di Piacenza non sono mai riuscito a vincere contro Monza”.

PODCAST – Primo Tempo

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.