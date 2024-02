Si aggira tra i corridoi dell’ospedale rovistando in stanze e armadietti, inseguito e bloccato.

Nella serata di ieri il personale dell’ospedale di Piacenza ha segnalato un soggetto sospetto che si aggirava per le stanze dei pazienti e gli spogliatoi dei dipendenti, anche aprendo gli armadietti. Le guardie giurate dell’ospedale lo hanno inseguito dopo aver allertato la polizia.

Gli agenti delle Volanti lo hanno così bloccato e condotto in questura. Si tratta di un 60enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Perquisito, non aveva con sé alcun tipo di refurtiva, quindi lo hanno denunciato per tentato furto aggravato e sottoposto a foglio di via dalla città di Piacenza.