Dialogo inter-religioso, incontro in prefettura: “Relazioni proficue e serene, continuiamo a lavorare insieme”

Nella mattinata odierna, il prefetto Daniela Lupo ha ricevuto Monsignor Pierluigi Dallavalle delegato vescovile per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso unitamente ai rappresentanti delle comunità religiose della provincia e all’assessore comunale alle politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale.

Nel corso dell’incontro, voluto dai rappresentanti religiosi per esprimere gli auguri per il nuovo anno, è stata ribadita la volontà di continuare a lavorare insieme per migliorare il dialogo inter-religioso e inter-istituzionale in un territorio dove le relazioni sono proficue e serene, rappresentando le tante iniziative comuni che nel tempo hanno sempre più rafforzato il dialogo tra le varie comunità.

Il prefetto, nel ringraziare per l’attenzione rivolta al Rappresentante del Governo sul territorio, ha confermato che nel nuovo anno proseguiranno le attività del Tavolo del Dialogo Interreligioso, anche nell’ambito del nuovo Progetto Fami, recentemente ammesso al finanziamento dal Ministero dell’Interno, e ha con piacere valutato come la comunità piacentina abbia accolto le tante anime e culture con spirito di fratellanza e in un’ottica di integrazione e coesione sociale.