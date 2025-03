Diego Ingold in scena con Sin Palabras il 22 marzo al Teatro Trieste 34 alle ore 21.

Torna in Italia uno dei più eclettici artisti improvvisatori del mondo, Diego Ingold. Attore e improvvisatore di fama internazionale, maestro nel trasformare l’inaspettato in arte, Diego si è esibito e ha insegnato in tutto il mondo: Spagna, Grecia, Argentina, Cile, Paesi Bassi, Sudafrica, Belgio, Germania, Portogallo, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Filippine, Svezia, Polonia, Austria, Finlandia, Messico, Francia e isola della Réunion, e anche in Italia.

Porterà a Piacenza uno spettacolo veramente unico, SIN PALABRAS, dove, come dice il titolo stesso, la parola è vietata. In scena con lui un altro ospite eccezionale, Fabio Magnani da Rimini, che da diversi anni collabora con i Traattori portando il suo lavoro sul Clown poetico, e i due padroni di casa, Marcello Savi e Leonardo Cagnolati.