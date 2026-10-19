Disordini e saccheggi a Piacenza il 24 ottobre? L’appuntamento viaggia sui social: “Attendibilità da accertare, forze dell’ordine comunque al lavoro”

19 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

In queste ore stanno circolando sui social e attraverso alcune chat messaggi che fanno riferimento a possibili disordini e saccheggi il prossimo 24 ottobre a Piacenza. Alcuni contengono espressioni particolarmente preoccupanti, ma al momento non è chiaro quanto siano credibili e la loro attendibilità resta da verificare.

“Siamo a conoscenza di questi messaggi, la cui attendibilità è ancora da accertare – dichiara la sindaca Katia Tarasconi – e ho immediatamente informato la Prefettura e le Forze dell’Ordine, affinché possano effettuare tutte le verifiche necessarie”.

LA NOTA DI KATIA TARASCONI

Comprendo che la circolazione di questi contenuti possa generare preoccupazione, anche se al momento non è chiaro quanto siano credibili. Proprio per questo ritengo importante che i cittadini sappiano che la situazione è stata tempestivamente portata all’attenzione delle autorità competenti. Sono in costante contatto con il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine e seguo personalmente l’evolversi della situazione.

È importante affrontare questi messaggi con serietà e senso di responsabilità, evitando di contribuire alla diffusione incontrollata di contenuti la cui attendibilità è ancora da verificare.

Non c’è alcuna sottovalutazione di quanto sta emergendo pur in assenza, al momento, di certezze sulla credibilità dei messaggi. La sicurezza delle persone è la priorità assoluta e ho piena fiducia nel lavoro delle autorità competenti, che stanno seguendo la situazione con la dovuta attenzione».

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