Il Collegio Morigi apre le sue porte il 24 ottobre per una visita guidata con l’Architetto Manrico Bissi

19 Ottobre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Il Collegio Morigi apre le sue porte il 24 ottobre per una visita guidata con Manrico Bassi

Il Collegio Morigi apre le sue porte: una visita guidata alla scoperta di un palazzo storico di Piacenza ancora vivo e attivo. 

L’iniziativa offrirà ai visitatori l’opportunità di entrare in un edificio ricco di storia, approfondirne l’architettura esterna attraverso la lettura delle facciate e, in particolare, l’analisi simbologica e artistica del portale, degli stemmi, e dell’araldica della famiglia. Racconteremmo la storia del cortile d’onore, mettendola a confronto con la cartografia storica, visiteremo lo scalone d’onore e ripercorreremo le vicende del palazzo del ottocento fino ai giorni nostri, scoprendo come un palazzo storico possa conservare la propria identità e, allo stesso tempo, continuare a svolgere un’importante funzione per la comunità.

Il Collegio Morigi, infatti, non è soltanto una testimonianza del passato architettonico e culturale della città, ma è ancora oggi una struttura destinata all’ospitalità degli studenti universitari. Una realtà che unisce memoria e contemporaneità, mantenendo viva la vocazione di accoglienza e formazione legata alla vita studentesca.

«Visita guidata con l’arch. Manrico Bissi, presidente dell’Associazione Culturale Archistorica di Piacenza, in collaborazione con il Collegio Morigi.» 

Quando: sabato 24 ottobre 2026

Ora: 11.00

Dove: Collegio Morigi, Piacenza Via Taverna 37

Partecipazione: libera e gratuita 

 www.collegiomorigi.it

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