Associazione Sentiero del Tidone, domenica escursione al Monte Mosso alla scoperta del cervo

Suggestiva escursione pomeridiana organizzata dalla guida AIGAE Mirna Filippi Domenica prossima 24 settembre che avrà come protagonista principale il cervo che rientra a pieno titolo tra gli animali che caratterizzano lo scenario faunistico dell’alta Val Tidone.

La camminata, ad anello di circa 6 chilometri e adatta a tutti, anche a famiglie con bambini, prevede il ritrovo a Cicogni di Alta Val Tidone e richiede un abbigliamento consono all’iniziativa (tassative le scarpe da trekking scolpite) e prevede un percorso ai piedi del Monte Mosso in un territorio e in un periodo dove avviene una delle espressioni più suggestive della natura dei selvatici: il bramito del cervo, animale imponente e regale dall’inconfondibile richiamo.

L’escursione seguirà tutte le vigenti regole in ambito sanitario che verranno esplicitate dalla guida al momento dell’adesione all’iniziativa.

Quota di partecipazione € 13 per gli adulti, € 10 per i soci dell’associazione “Sentiero del Tidone” e € 8 per i minori di 18 anni e comprende, come di consueto, la completa organizzazione e la parte assicurativa.

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 22 settembre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 (anche WhatsApp) oppure tramite email filippimirna@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu