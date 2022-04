Domenica 1 maggio “Mettiamoci in Gioco”: 12a camminata al Parco della Galleana

Camminata ludico-motoria amatoriale non competitiva di km5 e 10 con partenza alle ore 7.30. Corriamo insieme verso una meta comune: vivere meglio nella nostra città. La cecità non ci impedisce di affrontare la vita. Correre insieme in un parco può essere l’inizio. Se anche voi pensate che questo sia giusto aiutateci a realizzarlo partecipando alla nostra maratona!

Ritrovo: Parco della Galleana di Piacenza

Percorsi: 5Km o 10Km

Iscrizioni/Partenza: dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Chiusura: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque non oltre le 13.00

Contributo: €3,00, solo ristori

Servizi: Assistenza medica autoambulanza, servizio scopa, ristori all’arrivo e sui percorsi. La camminata è coperta da Assicurazione R.C.V.T e Polizza infortuni per tutti i partecipanti. La camminata sarà svolta nel rispetto di tutte le normative anti covid previste.

Le locandine di “Mettiamoci in Gioco”: la 12a camminata al Parco della Galleana di Piacenza