Dal 9 gennaio torna l’appuntamento con le domeniche ecologiche. Fermi anche i mezzi diesel Euro 4

Riprende, dopo la pausa per le festività natalizie, l’appuntamento con le domeniche ecologiche che, come previsto dal Piano aria integrato regionale, si ripeteranno regolarmente sino alla fine di aprile.

Il 9 gennaio, pertanto – così come il 16, 23 e 30 del mese – saranno in vigore le limitazioni già in atto dal lunedì al venerdì, con l’aggiunta del divieto di circolazione per le auto e i veicoli commerciali diesel di categoria Euro 4, che nella giornata di domenica non potranno transitare tra le 8.30 e le 18.30, così come i mezzi a benzina sino agli Euro 2 compresi, tutti gli altri veicoli diesel di categoria inferiore all’Euro 4, i mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

Tutte le informazioni riguardanti deroghe, vie sempre percorribili e zone urbane escluse dal provvedimento (Le Mose, Besurica e Montale), sono consultabili in dettaglio sul sito www.comune.piacenza.it .