Scherma – Coppa del mondo di Spada, a Udine in pedana il biancorosso Tommaso Bonelli

Continua l’avventura in azzurro di Tommaso Bonelli che l’8 gennaio sarà in pedana, a Udine, per la tappa italiana della Coppa del mondo U20 di spada. L’atleta del Pettorelli, infatti, è stato confermato tra gli spadisti della nazionale dopo la buona prova in Lussemburgo, sua gara d’esordio.

A incidere sulla decisione dello staff tecnico della nazionale è stata, però, anche la posizione di Bonelli nel ranking italiano. Al termine delle gare di Coppa del mondo, gli allenatori azzurri selezioneranno i quattro spadisti che parteciperanno ai campionati mondiali a Dubai.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli e anche coach azzurro

«Sono felice della conferma di Tommaso Bonelli perché per lui, al primo anno, è una esperienza importante in questa categoria. Lo vede confrontarsi con i migliori spadisti al mondo».

Bossalini seguirà Tommaso Bonelli a Udine, nella veste di tecnico personale