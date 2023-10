Domeniche ecologiche in ottobre, le limitazioni in vigore

Appuntamento con le domeniche ecologiche, il 15 ottobre, il 22 e il 29 – e le limitazioni in vigore che renderà effettive le restrizioni già attuate dal lunedì al venerdì, per le stesse categorie di veicoli: dalle 8.30 alle 18.30, stop ai mezzi a benzina pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, così come alle auto e veicoli commerciali diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, alle auto e veicoli commerciali a doppia alimentazione (benzina/gpl o benzina/metano) pre Euro ed Euro 1, ai ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

A differenza dello scorso fine settimana, l’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo non sancisce per le domeniche ecologiche di ottobre, la necessità di misure emergenziali aggiuntive rispetto ai normali provvedimenti già in vigore nell’ambito del Piano Aria integrato regionale.