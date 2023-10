Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio al PalaAnderlini per la prima trasferta in campionato

Prima trasferta stagionale per la squadra di coach Matteo Capra sul difficile campo modenese che cerca continuità nei risultati

Non sarà una gara semplice, la Moma Anderlini è una squadra molto giovane ma estremamente fisicata che fa parte di una delle società storiche e tra le più titolate non solo dell’Emilia Romagna ma di tutto il panorama pallavolistico italiano come fucina di talenti.

L’elenco sarebbe lunghissimo, se si dovesse ripercorrere la storia quasi quarantennale del sodalizio, fondato nel 1985, che porta il nome del professor Franco Anderlini, l’ultimo in ordine temporale è quello di Costanza Manfredini, classe 2006, inserita nel roster di Casalmaggiore in A1.

Nella prima giornata di campionato l’Anderlini Modena ha sconfitto in trasferta lo Spakka Space per 3-0. I precedenti in B2 tra Pallavolo San Giorgio e Anderlini sono due, giocati nella scorsa stagione e vede la ‘Sangio’ avanti per due a zero.

Dirigeranno Alessia Bruttini e Mario Scarpitta della sezione di Firenze, fischio d’inizio ore 18, presso il PalaAnderlini via Vellani Marchi a Modena. E’ possibile vedere l’incontro sulla pagina Facebook della Pallavolo San Giorgio.

Classifica

San Giorgio, Anderlini Modena, Cerea 3; Beone San Martino, Alseno, Galaxy, San Damaso 2; Mirandola, Soliera, Piadena, Volley Davis 1; Top Volley, Spakka Volley, Viadana 0.

Serie D

Questa sera ci sarà il debutto del Volley Sangio Pode nel campionato di serie D. La squadra di coach Franco Corraro debutterà in trasferta a Piacenza contro l’Rm Volley nel primo dei tanti derby piacentini del campionato.