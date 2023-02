Donare per la ricerca con Fondazione Telethon, dai piacentini oltre 41mila euro

E’ di 41.136,04 euro la cifra raccolta in provincia di Piacenza e consegnata a Fondazione Telethon in occasione della maratona di solidarietà dello scorso dicembre “Facciamoli diventare grandi”, un invito a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e rare per donare cure e futuro ai bambini che soffrono di queste patologie e alle loro famiglie.

Da parte del Coordinamento Provinciale Telethon presieduto da Italo Bertuzzi va un grande grazie “alla sensibilità e al buon cuore dei cittadini piacentini che hanno risposto numerosi con le loro donazioni a favore della ricerca. Uguale caloroso ringraziamento va alle volontarie e volontari Telethon, all’ACI, all’AVIS, all’Azione Cattolica, agli Alpini, a Another Way, all’Azienda Agricola l’Orto, al Supermercato F.lli Amabile, alla BNL, al Centro Migranti, alla Pubblica Assistenza Croce Bianca, a Conad Superstore, alla Concessionaria Bussandri, al Centro Sportivo Farnesiana, al Cafè Senorita, alle Scuole, alle Edicole, al Si.Na.Gi., alle Farmacie, al secondo Reggimento Genio Pontieri, alla SIAE, al Supermercato SIGMA, a Zak Studio per l’impegno profuso. Poi un grazie particolare ai Comuni di Borgonovo, Piacenza, Travo, a SVEP Emilia, ai mezzi di informazione.”