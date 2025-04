Donazione del 2° Reggimento Genio Pontieri a Pediatria e neonatologia, 2 mila euro per l’acquisto di strumentazione

Anche quest’anno, i militari del Secondo Reggimento Genio Pontieri hanno voluto dimostrare la propria gratitudine e vicinanza all’Azienda Usl di Piacenza con un semplice ma significativo atto di generosità. In particolare, i pontieri dell’Esercito, di stanza a Piacenza nella Caserma “Ten. Filippo Nicolai”, hanno devoluto il ricavato di una raccolta fondi solidale al reparto di Pediatria e neonatologia.

Nel pomeriggio, il comandante di Reggimento, Colonnello Daniele Paradiso, accompagnato da una rappresentanza di pontieri, tra cui il nuovo Cappellano Militare, don Massimo Gelmi, ha consegnato un assegno simbolico di circa 2mila euro al direttore generale Paola Bardasi e al direttore del reparto, Giacomo Biasucci.

La donazione contribuirà alla realizzazione di progetti concreti per il reparto, come l’acquisto di materiali elettromedicali.

“Siamo molto lieti di accogliere nuovamente il Secondo Reggimento Genio Pontieri – ha sottolineato il direttore generale – Ho avuto il piacere di riceverli personalmente lo scorso anno in occasione di un’altra dimostrazione della loro generosità per il reparto di Oncologia, diretto da Elisa Anselmi, al quale hanno donato attrezzature per migliorare la permanenza dei pazienti in reparto. Inoltre, hanno fornito oggetti di uso quotidiano utili in caso di piccole emergenze, come maglie intime e altri beni essenziali. E ancora prima, hanno sostenuto il reparto di Geriatria, diretto da Lucio Luchetti, donando ausili sanitari preziosi per i degenti più fragili, come gli schienali che consentono di mantenere una postura corretta a letto. Questi dispositivi permettono agli anziani di restare seduti non solo durante i pasti, ma anche nei momenti di visita con i familiari.

Oggi, grazie alla raccolta benefica del Secondo Reggimento Genio Pontieri, potremo implementare ulteriormente il patrimonio di materiali elettromedicali della Pediatria, un reparto cruciale per la nostra Azienda e un’eccellenza del nostro territorio”.

“Uno dei nostri obiettivi – ha commentato il professor Biasucci, affiancato per l’occasione dalla coordinatrice del Pronto Soccorso Pediatrico, Eliana Tripolini – è garantire ai nostri piccoli pazienti un’assistenza sanitaria di alto livello, in un ambiente il più accogliente possibile. Per questo, negli anni, abbiamo adottato una serie di miglioramenti per rendere l’ambiente meno ospedalizzato: stanze colorate e accoglienti, uno spazio gioco e la possibilità per i bambini di avere alcuni giochi in stanza quando non possono spostarsi. Inoltre, utilizziamo strumentazioni sempre meno invasive. Le apparecchiature donate dal Secondo Reggimento Genio Pontieri supportano questa nostra visione e ci aiuteranno ad alleviare la permanenza dei piccoli pazienti in ospedale”.