Donna di Cuori, in scena al Teatro San Matteo il 24 ottobre

Domenica 24 ottobre alle ore 17.30 al Teatro San Matteo (vicolo San Matteo 8) va in scena “Donna di Cuori”. Lo spettacolo fa parte della rassegna TEATRO E OLTRE, organizzato dalle compagnie amatoriali di Piacenza.

Le Stagnotte

Finalmente si ritorna in teatro, anzi “sul teatro”, proprio su quelle assi del palco che tanto ci sembrano famigliari, quell’odore così particolare che lo riconosciamo come casa, sì… il nostro San Matteo ci è veramente mancato tanto.

Questa performance è nata un po’ per gioco, in piena pandemia e con le prove online. Ci mancava sentirci “gruppo” e ci mancavamo noi che, sì siamo una compagnia teatrale, ma che prima di tutto siamo amiche.

E quindi abbiamo ripreso uno dei primi spettacoli che avevamo creato (almeno 15 anni fa!) e ci siamo divertite a tagliare, cucire, ribaltare, inventare, provare… giocare.

Nasce così, l’attuale DONNA DI CUORI, con lo spirito di metterci alla prova, un gioco attoriale dove ogni attrice interpreta più ruoli e più personaggi.

La scenografia è volutamente scarna, i movimenti ridotti, i costumi assenti: solo una fascia colorata che di volta in volta viene trasformata in un oggetto di scena e che caratterizzerà il personaggio.

Una prova attoriale, dicevamo, e starà al pubblico giudicare se ce l’abbiamo fatta… di sicuro noi ci siamo divertite!

Donna di Cuori

GIOVANNA

“…che importa chi mi ha ucciso, a cosa serve in fondo saperlo? Forse importa sapere che ho donato amore sempre, ecco per cosa vorrei essere ricordata! Le anime che nella vita sono state capaci d’amare sono quelle che rimangono, come fremiti nell’aria. Se riuscite a coglierli non sarò perduta, sarà il modo più dignitoso per ricordarmi.”

Come in un giallo, l’omicidio di una giovane donna in una città non ben identificata del Nord, appare come ciò che in realtà non è. Un fatto di cronaca che si rivela un pretesto per dar voce, tra il divertito e il grottesco, ad un girotondo di donne.

Ognuna di loro ha una storia da raccontare, un pezzo del mistero da svolgere, fino ad arrivare a conoscere lei: la donna di cuori.