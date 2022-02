Dopo due anni di pandemia torna finalmente la Placentia Half Marathon, già aperte le iscrizioni

Mancano ottanta giorni alla 25^ Placentia Half Marathon in programma domenica 8 maggio 2022. Finalmente, dopo due anni di attesa, si tornerà a correre per le strade di Piacenza. In attesa di svelare l’oggetto e il tema della medaglia ufficiale 2022 “novità unica” per una maratona, sabato 19 febbraio, presso Decathlon Piacenza, è stato organizzato un primo momento di incontro con gli organizzatori. Uno stand, dove è stato possibile iscriversi direttamente ad un costo speciale, ma non solo, i presenti hanno avuto la possibilità di tesserarsi alla Federazione di Atletica Leggera Italiana ed avere tutte le informazioni sulla manifestazione e sugli eventi collaterali. Inoltre, sarà presentata la T-shirt ufficiale della 25^ Placentia Half Marathon.

“Si riprende dopo due anni di annullamento a causa della pandemia Covid 19. Home edition 2020, Virtual 2021 ed ora finalmente si torna a correre in città. Tanti i quesiti e le incertezze. Certificati medici, tesseramenti alla Federazione, pass diversificati, autocertificazioni, stranieri comunitari ed extracomunitari”, spiegano gli organizzatori.

www.placentiahalfmarathon.org