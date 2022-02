Serie A2 – L’Assigeco Piacenza ospita Torino al PalaBanca: domenica di fuoco

L’Assigeco Piacenza chiude il giro di sfide con avversari di alta classifica, terza gara nel giro di una settimana, parte integrante del “tour del sudore” di febbraio ospitando la Reale Mutua Torino, al momento sesta nel girone con una striscia aperta di quattro vittorie, domenica pomeriggio al “PalaBanca” (palla a due alle 18).

Per l’occasione il club di Franco Curioni avrà un supporto speciale dagli ospiti della “Fattoria della Carità”. Una struttura che ospita ragazzi che si trovano in una particolare condizione di vulnerabilità; con famiglie distanti o nuclei familiari fragili o temporaneamente incapaci di assolvere le proprie responsabilità.

«Siamo reduci da tre sconfitte in fila contro altrettanti avversari di alta classifica: spiace ovviamente non aver ottenuto nulla in questo trittico di sfide, dalle quali usciamo con ottime prestazioni che ci hanno permesso di giocarci ogni appuntamento fino in fondo anche grazie ai grandi miglioramenti evidenziati. I risultati di questo periodo non generano sconforto, siamo consapevoli delle nostre possibilità e decisi a continuare a lottare duramente in ogni occasione.

In generale, dovremo puntare a gestire meglio i minuti finali per poter conservare chance di agguantare il successo. Domani arriva Torino, un’altra concorrente di livello elevato: occasione ulteriore per verificare il punto a cui siamo arrivati. Sappiamo bene le difficoltà che dovremo superare, ma siamo decisi a mettere sul parquet ogni energia per contendere la vittoria agli avversari fino alla sirena finale».